На 90+6 хвилині зустрічі Максим Літовченко, який за кілька миттєвостей до цього лише з'явився на футбольному полі, забив переможний м'яч Олімпіка. Майже одразу ж пролунав фінальний свисток Ігоря Бича.

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Втім, команди не розійшлись мирно по роздягальнях. В один момент у центральному колі скупчились гравці Поділля та Олімпіка, між ними зав'язалась суперечка, причини якої поки невідомі. Це переросло у масову бійку із застосуванням фізичної сили, яку арбітри намагались зупинити.

До слова, після 11-ти турів Олімпік з 14-ма очками розташувався на 7 сходинці, а Поділля, яке має на один заліковий бал менше, залишилось десятим.

Момент початку бійки на 2:03:10

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