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Впевнена перемога Манчестер Юнайтед з двома нереалізованими пенальті – відеоогляд матчу проти Норвіча

08:00 262 Читать на русском
Впевнена перемога Манчестер Юнайтед з двома нереалізованими пенальті – відеоогляд матчу проти Норвіча
Норвіч – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед зміг перервати свою неприємну серію у матчі 10 туру АПЛ проти Норвіча. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

89’ Онель Ернандес
 
Скотт Мактомінай 21’
Маркус Рашфорд 30’
Антоні Марсьяль 73’
21’ Скотт Мактомінай
30’ Маркус Рашфорд
73’ Антоні Марсьяль
89’ Онель Ернандес

Манкуніанці несподівано показали надпотужну гру в атаці і легко могли відвантажити Норвічу чотири голи ще в першому таймі. Мактомінай відкрив рахунок, а згодом Рашфорд подвоїв перевагу "червоних дияволів", хоча за хвилину до свого голу програв Крулу дуель з пенальті.

Марсьяль вирішив повторити тернистий шлях свого партнера по атаці і також не реалізував "точку". Француз виправився вже у другому таймі, давши МЮ надію на розгромну перемогу. Не судилось – захисник "канарок" Ернандес просто оббіг кількох суперників і розстріляв сітку воріт Де Хеа, оформивши підсумкові 3:1.

Манчестер Юнайтед здолав Норвіч, Арсенал втратив перемогу над Крістал Пелас: 10-й тур АПЛ, матчі неділі

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Норвіч Норвіч Відеоновини Норвіч - Манчестер Юнайтед
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