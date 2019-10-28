Впевнена перемога Манчестер Юнайтед з двома нереалізованими пенальті – відеоогляд матчу проти Норвіча

Манчестер Юнайтед зміг перервати свою неприємну серію у матчі 10 туру АПЛ проти Норвіча. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Манкуніанці несподівано показали надпотужну гру в атаці і легко могли відвантажити Норвічу чотири голи ще в першому таймі. Мактомінай відкрив рахунок, а згодом Рашфорд подвоїв перевагу "червоних дияволів", хоча за хвилину до свого голу програв Крулу дуель з пенальті.

Марсьяль вирішив повторити тернистий шлях свого партнера по атаці і також не реалізував "точку". Француз виправився вже у другому таймі, давши МЮ надію на розгромну перемогу. Не судилось – захисник "канарок" Ернандес просто оббіг кількох суперників і розстріляв сітку воріт Де Хеа, оформивши підсумкові 3:1.

Манчестер Юнайтед здолав Норвіч, Арсенал втратив перемогу над Крістал Пелас: 10-й тур АПЛ, матчі неділі