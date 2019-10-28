toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Уверенная победа Манчестер Юнайтед с двумя нереализованными пенальти – видеообзор матча против Норвича

08:00 91 Читати українською
Уверенная победа Манчестер Юнайтед с двумя нереализованными пенальти – видеообзор матча против Норвича
Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед смог прервать свою неприятную серию в матче 10 тура АПЛ против Норвича. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

89’ Онель Эрнандес
 
Скотт Мактоминай 21’
Маркус Рашфорд 30’
Антони Марсьяль 73’
21’ Скотт Мактоминай
30’ Маркус Рашфорд
73’ Антони Марсьяль
89’ Онель Эрнандес

Манкунианцы неожиданно показали сверхмощную игру в атаке и легко могли отгрузить Норвичу четыре гола еще в первом тайме. Мактоминай открыл счет, а затем Рашфорд удвоил преимущество "красных дьяволов", хотя за минуту до своего гола проиграл Крулу дуэль с пенальти.

Марсьяль решил повторить тернистый путь своего партнера по атаке и также не реализовал "точку". Француз исправился уже во втором тайме, дав МЮ надежду на разгромную победу. Не судилось – защитник "канареек" Эрнандес просто оббежал нескольких соперников и расстрелял сетку ворот Де Хеа, оформив итоговые 3:1.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

blog_ava
Эмери пожаловался на ужасную работу VAR, который забрал у Арсенала победу над Кристал Пэлас
00:55
86
Теги
Видеоновости Норвич - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Норвич Норвич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
29
мин
Парма
20:00
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук