Уверенная победа Манчестер Юнайтед с двумя нереализованными пенальти – видеообзор матча против Норвича

Манчестер Юнайтед смог прервать свою неприятную серию в матче 10 тура АПЛ против Норвича. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Манкунианцы неожиданно показали сверхмощную игру в атаке и легко могли отгрузить Норвичу четыре гола еще в первом тайме. Мактоминай открыл счет, а затем Рашфорд удвоил преимущество "красных дьяволов", хотя за минуту до своего гола проиграл Крулу дуэль с пенальти.

Марсьяль решил повторить тернистый путь своего партнера по атаке и также не реализовал "точку". Француз исправился уже во втором тайме, дав МЮ надежду на разгромную победу. Не судилось – защитник "канареек" Эрнандес просто оббежал нескольких соперников и расстрелял сетку ворот Де Хеа, оформив итоговые 3:1.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья