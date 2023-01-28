Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Шахтар може найближчим часом розпрощатись з центральним захисником – Сергієм Кривцовим.

Кривцов близький до відходу з Шахтаря вже у зимове трансферне вікно, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Досвідчений центрбек має вирушити в "дуже екзотичний чемпіонат", але не розкривається, у який саме. Зазначається, що Шахтар вже дав згоду на відхід гравця, контракт якого завершується влітку цього року.

Щодо Матвієнка, якого сватають в англійський Брайтон, то сторони досить далекі від компромісу. "Чайки" пропонували суму в 15 млн євро за захисника, проте "гірники" хочуть отримати більше. Скоріш за все, Микола залишиться в донецькому клубі.

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