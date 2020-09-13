Программу дня в УПЛ закрывал поединок в Полтаве между Ворсклой и Ингульцом. Гости попытались начать встречу активно, уже на 1-й минуте организовав момент – это Ситчинава получил пас от Запорожца и пробил с дальней дистанции, направив мяч над перекладиной. Впрочем, после этого инициативу перехватила Ворскла, которая к середине тайма больше владела мячом и подолгу оставалась на чужой половине поля. На 8-й минуте это могло бы вылиться в автогол Ситчинавы, однако Шуст после его срезки подачи от Кане поймал сферу.

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Несмотря на активность, у Ворсклы вообще ничего не получалось в завершающей фазе. На поле было много позиционной борьбы и нервов, однако футбол был не высшего сорта. Ингулец мог наказать полтавчан на 26-й минуте контратакой, которую разыграл Запорожец – в её завершении Коваленко отдал передачу на фланг от Козака, а тот из пределов штрафной нанёс мощный удар. Ризнык зафиксировал мяч лишь со второй попытки, а Ворскла огрызнулась рядом стандартов и кроссов. Остроты они не принесли, но и петровцыу ничем, кроме прессинга, а не запоминались.

В конце концов, в равном футболе случился неожиданный гол Ворсклы: на 36-й минуте Васин получил заброс по флангу от Альюна, переиграл Ковалёва и выкатил передачу под удар Степанюку – Руслан же выкрутил стопу и замкнул. 1:0! После этого момента полтавчане провели ещё два удара по воротам, однако выстрел Пердуты в девятку после сольного прохода взял Шуст, а замыкание подачи Кане в исполнении Кулача было неточным. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "зелено-белых".

Второй тайм начался в том же ключе – много активности при общем преимуществе Ворсклы. На 51-й минуте это могло вылиться в гол полтавчан, однако Кане после передачи Васина в штрафную пробил во внешнюю сторону сетки. Ингулец огрызался: на 53-й минуте Коваленко обводным ударом со стандарта попал в сетку с внешней стороны, а на 59-й Кучеренко выстрелил с дистанции – немного неточно. И вот, когда уже показалось, что петровцы выровняли ход встречи, случился пенальти за игру Семенко рукой на 66-й минуте. Кане подошел к "точке" и уверенно реализовал приговор – 0:2!

Ещё через две минуты Козак, имея жёлтую карточку, решил "нырнуть" в штрафной – по крайней мере, так показалось арбитру Юрию Можаровскому. Александр получил второе предупреждение, оставив Ингулец в меньшинстве. Момент спорный, но VAR в этом матче не было, а Козак особо и не спорил.

В последующие 20 минут моментов не возникало, хотя оба тренера провели по четыре-пять замен. В действиях Ингульца чувствовалась обречённость, а Ворскла, продолжая доминирование, всё так же проваливалась в завершающей фазе атак. В конце концов, ничего интересного команды так и не создали. Финальный свисток зафиксировал победу "зелёно-белых".

Таким образом, Ворскла набрала шесть очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице УПЛ! Ингулец же, имея в активе один зачётный балл, опустился одиннадцатое место.

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