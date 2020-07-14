Ворскла вирішила дограти сезон молодіжним складом, хоча зберігає шанси на плей-офф за Лігу Європи

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про плани полтавської команди на залишок сезону.

"Ми важко відходили від поразки у фіналі Кубка України. Краще б програли в основний або в додатковий час. Зрозуміло, що Динамо було сильніше, але коли справа дійшла до футбольної лотереї... Спочатку я б не повірив, що можна забити сім поспіль пенальті і програти...

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Що стосується решти матчів в чемпіонаті, то догравати ми будемо молодіжним складом. Ми відпустили у відпустку практично всіх основних футболістів, щоб подивитися в справі перспективних хлопців, яких у Ворсклі вистачає. Потрібно розуміти, на кого ми зможемо розраховувати в майбутньому, кого брати на збори. Ми вже думаємо про наступний сезон", – цитує Максимова Команда 1.

До слова, за два тури до завершення УПЛ Ворскла все ще зберігає шанси поборотися за восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, яке дає право зіграти у плей-офф за Лігу Європи. До того ж у 31-му турі на підопічних Максимова чекає зустріч проти Маріуполя, який наразі і посідає восьму сходинку, випереджаючи полтавців на 5 очок.

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