Ворскла решила доиграть сезон молодежным составом, хотя сохраняет шансы на плей-офф за Лигу Европы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о планах полтавской команды на остаток сезона.

"Мы тяжело отходили от поражения в финале Кубка Украины. Лучше бы проиграли в основное или в дополнительное время. Понятно, что Динамо было сильнее, но когда дело дошло до футбольной лотереи... Сначала я бы не поверил, что можно забить семь подряд пенальти и проиграть...

Определилась первая пара плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

Что касается остальных матчей в чемпионате, то доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в Ворскле хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", – цитирует Максимова Команда 1.

К слову, за два тура до завершения УПЛ Ворскла все еще сохраняет шансы побороться за восьмое место в турнирной таблице УПЛ, дающее право сыграть в плей-офф за Лигу Европы. К тому же в 31-м туре подопечных Максимова ждет встреча против Мариуполя, который сейчас и занимает восьмую строчку, опережая полтавчан на 5 очков.

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