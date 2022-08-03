Ворскла у феєричному стилі здолала Кривбас – асист динамівця, камбек з 0:2 і переможний гол на останній хвилині
Кривбас і Ворскла розіграли драматичний контрольний матч на Закарпатті.
Товариський матч
Кривбас – Ворскла – 2:3
Голи: Банада, 19, Зотько, 21 – Степанюк, 60, 78, Черниш, 90 (пен)
Цей матч представників УПЛ був цікавий ще й протистоянням Юрія Вернидуба і Віктора Скрипника, які свого часу працювали у луганській Зорі. Старт гри був за Кривбасом – Банада і Зотько в середині першого тайму забили з інтервалом у дві хвилини. До обидвох голів долучився Назар Волошин, орендований у Динамо.
Карпати обіграли Ниву в дербі Галичини – новачок забив дебютний гол вже на 3-й хвилині
Ворскла переламала хід гри вже по перерві. Руслан Степанюк, який вийшов на заміну, оформив дубль. Здавалося, що гра завершиться нічиєю, але Татарков у своєму штрафному сфолив проти суперника. Дмитро Черниш на 90-й хвилині реалізував пенальті та приніс драматичну перемогу команді Віктора Скрипника.
Нагадаємо, Ворскла вже встигла вилетіти з Ліги конференцій, поступившись шведському АІКу, а Кривбас після кількарічної відсутності повернувся в УПЛ.