Товариський матч

Кривбас – Ворскла – 2:3

Голи: Банада, 19, Зотько, 21 – Степанюк, 60, 78, Черниш, 90 (пен)

Цей матч представників УПЛ був цікавий ще й протистоянням Юрія Вернидуба і Віктора Скрипника, які свого часу працювали у луганській Зорі. Старт гри був за Кривбасом – Банада і Зотько в середині першого тайму забили з інтервалом у дві хвилини. До обидвох голів долучився Назар Волошин, орендований у Динамо.

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Ворскла переламала хід гри вже по перерві. Руслан Степанюк, який вийшов на заміну, оформив дубль. Здавалося, що гра завершиться нічиєю, але Татарков у своєму штрафному сфолив проти суперника. Дмитро Черниш на 90-й хвилині реалізував пенальті та приніс драматичну перемогу команді Віктора Скрипника.

Нагадаємо, Ворскла вже встигла вилетіти з Ліги конференцій, поступившись шведському АІКу, а Кривбас після кількарічної відсутності повернувся в УПЛ.

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