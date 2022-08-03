Товариський матч

Карпати Львів – Нива Тернопіль – 1:0

Гол: Дуць, 3

Долю гри представників Першої ліги на львівському стадіоні Україна вирішив єдиний гол, забитий вже на третій хвилині. Розіграш кутового завершився влучним ударом захисника Ігоря Дуця, який буквально кілька днів тому став гравцем Карпат. Центрбек "зелено-білих" вдало зіграв на добиванні та вивів львів'ян уперед.

Карпати підписали двох захисників – екс-гравець Шахтаря з легіонерським досвідом і повернення власного вихованця

Підопічні Андрія Тлумака продовжували атакувати і мали ще кілька моментів (в одному з епізодів після удару Климця за Ниву зіграла стійка), але голів більше не було. 1:0 – мінімальна звитяга львів'ян.

Для Карпат це друга перемога на зборах (нічия з Вересом 1:1 і розгром Миколаєва 5:0). Наразі "леви" готуються до нового сезону у Львові.

"Якщо з нами Кантона – то хто проти нас?": львівський паб листується з Королем Еріком і допомагає фронту