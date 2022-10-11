"В Ворскле удивительное возвращение к "временам олигархов". Там есть подъемные, серьезная такая вилочка зарплат. Есть игроки, для которых 15-20 (вероятно, тысяч долларов в месяц – прим. Футбол 24) – стабильные, нормальные деньги.

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Это зарабатывают новички-легионеры, которые не вытаскивали клуб из болота. Условные Чеснаков, Ризнык, Степанюк получают меньше, чем люди из "банки". Мы понимаем, что война – легионер просто так сюда не поедет. Но от этого в раздевалке комфортнее не становится", – заявил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Добавим, что Ворскла стала одним из разочарований старта сезона. Команда Скрипника вылетела из Лиги конференций, а в УПЛ набрала всего 7 очков за 6 туров.

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