Ворскла розпочала продаж квитків на перший домашній матч в Лізі конференцій – відомі ціни
00:10 - Читать на русском
Ворскла розраховує на підтримку фанатів у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти КуПСа.
Полтавці у своїх соцмережах повідомили про старт продажу квитків на домашній поєдинок.
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Придбати квиток можна виключно онлайн за посиланням. Ціна коливається від 70 до 150 гривень. Перший матч у Фінляндії відбудеться 22 липня, а повторна зустріч у Полтаві – 29-го.
Нагадаємо, Ворскла стане першим представником від України в історії Ліги конференцій, яка стартує саме із сезону 2021/22.
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