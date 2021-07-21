Ворскла розраховує на підтримку фанатів у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти КуПСа.

Полтавці у своїх соцмережах повідомили про старт продажу квитків на домашній поєдинок.

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Придбати квиток можна виключно онлайн за посиланням. Ціна коливається від 70 до 150 гривень. Перший матч у Фінляндії відбудеться 22 липня, а повторна зустріч у Полтаві – 29-го.

Нагадаємо, Ворскла стане першим представником від України в історії Ліги конференцій, яка стартує саме із сезону 2021/22.

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