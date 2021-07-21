Ворскла начала продажу билетов на первый домашний матч в Лиге конференций – известны цены
00:10 - Читати українською
Ворскла рассчитывает на поддержку фанатов в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против КуПСа.
Полтавчане в своих соцсетях сообщили о старте продаж билетов на домашний поединок.
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Купить билет можно исключительно онлайн по ссылке. Цена колеблется от 70 до 150 гривен. Первый матч в Финляндии состоится 22 июля, а повторная встреча в Полтаве – 29-го.
Напомним, Ворскла станет первым представителем Украины в истории Лиги конференций, которая стартует именно с сезона 2021/22.
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