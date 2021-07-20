Шахтар – Генк: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
Власники абонементів вже можуть придбати офіційні перепустки на матч третього кваліфікаційного раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Сьогодні, 20 липня, стартував продаж квитків на матч-відповідь 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем і Генком, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Вартість тікетів варіюється від 70 до 6000 гривень. Реалізація перепусток пройде у два етапи:
1-й етап (20-21 липня). Пріоритетний продаж для власників абонементів сезону-2021/22. Кожен з них 20 липня отримає промокод на покупку. Для власників абонементів діятиме спеціальна знижка: -50% від вартості квитка у вільному продажу для категорій Standard і -20% для VIP-категорій (4 квитки в руки).
2-й етап (з 22 липня). Вільний продаж:
– онлайн на shakhtar.com;
– в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store);
– на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net);
– в касах НСК Олімпійський в день матчу.
Нагадаємо, матч-відповідь проти бельгійського Генка відбудеться 10 серпня на НСК Олімпійський у Києві. Початок зустрічі о 20:30.
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