Власники абонементів вже можуть придбати офіційні перепустки на матч третього кваліфікаційного раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Сьогодні, 20 липня, стартував продаж квитків на матч-відповідь 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем і Генком, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Вартість тікетів варіюється від 70 до 6000 гривень. Реалізація перепусток пройде у два етапи:

1-й етап (20-21 липня). Пріоритетний продаж для власників абонементів сезону-2021/22. Кожен з них 20 липня отримає промокод на покупку. Для власників абонементів діятиме спеціальна знижка: -50% від вартості квитка у вільному продажу для категорій Standard і -20% для VIP-категорій (4 квитки в руки).

2-й етап (з 22 липня). Вільний продаж:

– онлайн на shakhtar.com;

– в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store);

– на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net);

– в касах НСК Олімпійський в день матчу.

Нагадаємо, матч-відповідь проти бельгійського Генка відбудеться 10 серпня на НСК Олімпійський у Києві. Початок зустрічі о 20:30.

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