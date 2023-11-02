Оболонь сотворила громкую сенсацию в предварительном раунде Кубка Украины, выбив именно Динамо. После этого "пивоваров" стали уважать и опасаться – а особенно тревожиться должен был их соперник по четвертьфиналу. Ворскла в последних семи турах УПЛ одержала всего одну победу (зато над Шахтером), хотя здесь надо не забывать о чрезвычайно тяжелом календаре (сыграли почти со всеми лидерами).

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Можно было ожидать интересного противостояния (тем более, что киевляне в последнее время прибавили в атаке), однако первый тайм понравился только полтавским фанам. Подопечные Виктора Скрипника контролировали ход встречи от старта и до перерыва, ничего не позволив Оболони. Исключением стал выстрел Суханова на 17-й минуте – экс-электрик пробивал с отскока с левого угла штрафной. Мяч пролетел мимо дальней девятки.

Полтавчане не обостряли до 25-й минуты, а затем открыли счет. Опять треснула привозная оборона киевлян: на 27-й Скляр разрезал ее передачей в штрафную на Степанюка, а тому осталось только переиграть Федоривского – 0:1!

Еще через минуту Нестеренко мог удвоить преимущество Ворсклы, замкнув прострел от Бацулы, однако с линии вратарской Иван попал в перекладину. На 36-й и 41-й минутах Федоривскому пришлось парировать удары Кане и Степанюка с окраин штрафной, а на 44-й полтавчане таки забили во второй раз – Нестеренко выполнил подачу с левого фланга, Степанюк сбросил ее на 11 метров, а Кане пробил. 0:2!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Ожидалось, что во втором тайме Оболонь пойдет вперед всеми силами, однако ничего конкретного команда не создала и после перерыва. Исключением снова стал Суханов, который на 50-й минуте принял пас пяткой от Слободяна и бахнул с левого края штрафной – мимо ближней девятки!

Этот момент стал последним для подопечных Валерия Иващенко. Ворскляне тоже не форсировали события, играя по счету, однако на 69-й минуте им удалось еще и закрыть игру. Степанюк перевел мяч на левую половину штрафной, а Бацула оттуда пробил в дальний угол – 0:3! Все вопросы относительно победителя были сняты.

В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу полтавчан. Ворскла становится последним полуфиналистом Кубка Украины – там подопечные Виктора Скрипника сыграют против Шахтера, Черноморца или Полесья. Достойная компания.

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