Ворскла продовжила контракт з телеканалами Футбол 1/2 для трансляції домашніх матчів

Полтавська Ворскла продовжить співпрацю з телеканалами Футбол 1/2 у наступному сезоні УПЛ.

Телеканали Футбол 1/2 і Ворскла уклали угоду про співпрацю в новому сезоні 2018/19. Всі домашні матчі полтавської команди в рамках української Прем'єр-ліги транслюватимуться на цих каналах, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Наша співпраця нараховує вже десять сезонів, і за цей час ми завжди були задоволені якістю трансляцій і професійною роботою знімальних груп. З нетерпінням чекаємо новий сезон, а також дебют нашої команди в Лізі Європи", – сказав генеральний директор Ворскли Олег Лисак.

Раніше телеканали Футбол 1/2 повідомили про підписання контрактів з Десною, Олександрією, київським Арсеналом і Чорноморцем щодо трансляцій домашніх матчів в цьому сезоні.

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