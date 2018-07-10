toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ворскла продовжила контракт з телеканалами Футбол 1/2 для трансляції домашніх матчів

12:05 71 Читать на русском
Ворскла продовжила контракт з телеканалами Футбол 1/2 для трансляції домашніх матчів
ФК Ворскла / Фото з соцмереж

Полтавська Ворскла продовжить співпрацю з телеканалами Футбол 1/2 у наступному сезоні УПЛ.

Телеканали Футбол 1/2 і Ворскла уклали угоду про співпрацю в новому сезоні 2018/19. Всі домашні матчі полтавської команди в рамках української Прем'єр-ліги транслюватимуться на цих каналах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ворскла досі не виплатила заборгованість по зарплаті, гравці готові бойкотувати матч проти Динамо

"Наша співпраця нараховує вже десять сезонів, і за цей час ми завжди були задоволені якістю трансляцій і професійною роботою знімальних груп. З нетерпінням чекаємо новий сезон, а також дебют нашої команди в Лізі Європи", – сказав генеральний директор Ворскли Олег Лисак.

Раніше телеканали Футбол 1/2 повідомили про підписання контрактів з Десною, Олександрією, київським Арсеналом і Чорноморцем щодо трансляцій домашніх матчів в цьому сезоні.

"Наче вперше займатися сексом". Салах нагадував випускника інфізу, Клопп – викладача квантової фізики, а Зідан усміхався

Теги
Ворскла Ворскла Футбол 1 Футбол 2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар викупив контракт Сіпріано за 1 млн євро
    Україна — 10:191338 Шахтар викупив контракт Сіпріано за 1 млн євро
7
год
:
14
хв
Франція
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук