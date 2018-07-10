Ворскла продлила контракт с телеканалами Футбол 1/2 для трансляции домашних матчей

Полтавская Ворскла продолжит сотрудничество с телеканалами Футбол 1/2 в следующем сезоне УПЛ.

Телеканалы Футбол 1/2 и Ворскла заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/19. Все домашние матчи полтавской команды в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на этих каналах, сообщает официальный сайт клуба.

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"Наше сотрудничество насчитывает уже десять сезонов, и за это время мы всегда были довольны качеством трансляций и профессиональной работой съемочных групп. С нетерпением ждем новый сезон, а также дебют нашей команды в Лиге Европы", – сказал генеральный директор Ворсклы Олег Лысак.

Ранее телеканалы Футбол 1/2 сообщили о подписании контрактов с Десной, Александрией, киевским Арсеналом и Черноморцем по трансляциям домашних матчей в этом сезоне.

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