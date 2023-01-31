Новачком Ворскли може стати бразильський нападник Рікардо Лопес, повідомляє ТаТоТаке.

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32-річний форвард з 2015 року виступав в Азії. Разом із Чонбук Моторс він у 2016 році виграв Лігу чемпіонів АФК. Останнім його клубом була японська Чіба, яка виступає у другій Джей-лізі.

Лопес має замінити у команді Віктора Скрипника Марлісона, який, перебуваючи у відпустці, порвав хрестоподібні зв’язки у побутовій ситуації та вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, на зимову паузу Ворскла пішла 7-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

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