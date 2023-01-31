Український півзахисник Олександр Васильєв продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

Чорноморець оголосив про підписання легіонера з досвідом виступів у Іспанії

28-річний хавбек приєднався до команди Романа Григорчука у статусі вільного агента. Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що контракт буде чинним до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, Васильєв – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Пограв також за Дніпро, київський Арсенал, білоруські Мінськ та Гомель. Останньою його командою був Львів, який він покинув 26 січня. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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