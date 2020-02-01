Ворскла підписала півзахисника Щербака – українець виступав лише за російські клуби

Полтавська Ворскла продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Півзахисник Дмитро Щербак став гравцем Ворскли, повідомляє телеканал Футбол 1/2/3. Деталі угоди поки невідомі. Гравець виступає на позиції атакувального і центрального півзахисника, а також правого вінгера.

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"Думаю, Щербак в футбол грати вміє, допоможе нашій команді. Це моя думка як тренера. Він дає хороший обсяг, найкращий в "катапультах". Він ще молодий пацан, досвід прийде згодом", – оцінив перспективи футболіста головний тренер Ворскли Юрій Максимов.

Нагадаємо, 23-річний футболіст – вихованець полтавського футболу, однак дорослу кар’єру розпочав у російському чемпіонаті. Виступав за молодіжну та другу команду Кубані, звідки в серпні 2016 року перейшов у махачкалинський Анжи.

Також встиг побігати у футболках Волги-Олімпієць та Нижнього Новогорода, який покинув в липні 2019 року. Останні пів року перебував без команди. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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