Ворскла подписала полузащитника Щербака - украинец выступал только за российские клубы

Полтавская Ворскла продолжает активную работу на трансферном рынке.

Полузащитник Дмитрий Щербак стал игроком Ворсклы, сообщает телеканал Футбол 1/2/3. Детали соглашения пока неизвестны. Игрок выступает на позиции атакующего и центрального полузащитника, а также правого вингера.

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"Думаю, Щербак в футбол играть умеет, поможет нашей команде. Это мое мнение как тренера. Он дает хороший объем, лучший по "катапультах. Он еще молодой пацан, опыт придет со временем", – оценил перспективы футболиста главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.

Напомним, 23-летний футболист – воспитанник полтавского футбола, однако взрослую карьеру начал в российском чемпионате. Выступал за молодежную и вторую команду Кубани, откуда в августе 2016 года перешел в махачкалинский Анжи.

Также успел побегать в футболках Волги-Олимпиец и Нижнего Новогорода, который покинул в июле 2019 года. Последние полгода находился без команды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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