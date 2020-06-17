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Ворскла готова відмовитися від співпраці з телеканалами "Футбол"

11:57 1379 Читать на русском
Ворскла готова відмовитися від співпраці з телеканалами "Футбол"
Олег Лисак / фото ФК Ворскла

Полтавська Ворскла роздумує щодо зміни офіційного медіа-партнера.

"В умовах відсутності єдиного телевізійного пулу УПЛ у Ворсклі заговорили про можливість зміни офіційного медіа-партнера, якщо надійдуть більш привабливі фінансові пропозиції від інших телеканалів", – наводить слова віце-президента полтавців Олега Лисака прес-служба Ворскли.

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Зазначимо, що трансляції чемпіонату України проводять холдинг 1+1 (Уніан та 2+2) та група телеканалів "Футбол".

Додамо, що Ворскла посідає десяту сходинку в чемпіонаті України, маючи в активі 23 очки.

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