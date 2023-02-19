Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Лукаса Раміреса.

Емоції Усика і подвиг 19-річного кіпера у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла – 2:2 (4:5 в серії пенальті)

Контракт розрахований на 3 роки, а перейшов бразилець з Еспортіво безкоштовно. Рамірес перебував з полтавцями на зборах та зміг переконати Скрипника та його тренерський штаб підписати контракт.

Зауважимо, що Рамірес зіграв 1 матч за Жувентуде. Transfermarkt оцінює бразильця в 100 тисяч євро.

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