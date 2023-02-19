Полісся та Ворскла зустрічалися у фактичному фіналі Winter Cup-2023. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Полісся – Ворскла – 2:2 (4:5 в серії пенальті) – відео голів та огляд матчу

Полісся на радість Олександру Усику виграло перший тайм завдяки точному удару Кисленка, який замкнув подачу з кутового. По перерві Ворскла відповіла голом Сефері. Капітан полтавців Чеснаков п'ятою вразив свої ж ворота, але Феліпе перевів поєдинок у серію пенальті.

Ворскла здолала Полісся у серії пенальті і стала переможцем Winter Cup – сенсаційна дитина засмутила Усика

Юний кіпер Ворскли Павло Ісенко вкотре продемонстрував свою майстерність у лотереї. Партнери використали всі свої спроби, а 19-річний воротар зумів відбити останній удар у виконанні Гітченка – Ворскла забирає трофей.