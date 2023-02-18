Winter Cup, 3 тур

Полісся – Ворскла – 2:2 (4:5 в серії пенальті)

Голи: Кисленко, 11, Чеснаков, 61 (аг) – Сефері, 49, Феліпе, 74

Ворскла мала на один бал більше, оскільки один попередній матч виграла в основний час (Полісся обидва в серії пенальті). Не обйшлося без футбольної лотереї і цього разу.

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Полісся двічі виходило вперед, але давало супернику відігратися. Лідеру Першої ліги не допоміг навіть автогол Чеснакова, який невдало підставив ногу під постріл суперника. Команди відразу перейшли до серії пенальті, де у Ворскли був козир.

Павло Ісенко був 16-річною дитиною, коли у червні 2020-го виграв серію пенальті проти Маріуполя і вивів полтавців до фіналу Кубка України (програли Динамо). Зараз голкіперу 19, але вміння відбивати 11-метрові нікуди не ділось.

Гравці Ворскли били безпомилково, а Ісенко вгадав напрямок майже всіх спроб суперників. Відбити вдалося лише останній постріл Гітченка, проте цього цілком вистачило для перемоги в турнірі. Олександр Усик на трибунах вболівав за Полісся і був змушений задовольнитися лише другою сходинкою.

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