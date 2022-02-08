Ворскла офіційно підписала гравця збірної Естонії
Півзахисник Богдан Ващук підсилив полтавську Ворсклу в зимове трансферне вікно.
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про домовленість щодо оренди хавбека естонської Левадії Богдана Ващука.
"Динамо не планує більше жодних трансферів", – Циганик
Угода розрахована до кінця сезону, а полтавці матимуть першочергове право викупу. Додамо, що у складі Ворскли виступає ще один естонець – Йонас Тамм.
Відзначимо, що Ващук виступає на позиції атакувального півзахисника. 26-річний хавбек за свою кар'єру встиг пограти за англійські Редінг та Фарнборо, латвійську Ригу, болгарський Левскі, а зараз пов'язаний контрактом з Левадією.
Динамо дотиснуло брутальний Рудар – черговий гол Вітінью закономірно увінчав зусилля української атаки