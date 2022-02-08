Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про домовленість щодо оренди хавбека естонської Левадії Богдана Ващука.

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Угода розрахована до кінця сезону, а полтавці матимуть першочергове право викупу. Додамо, що у складі Ворскли виступає ще один естонець – Йонас Тамм.

Відзначимо, що Ващук виступає на позиції атакувального півзахисника. 26-річний хавбек за свою кар'єру встиг пограти за англійські Редінг та Фарнборо, латвійську Ригу, болгарський Левскі, а зараз пов'язаний контрактом з Левадією.

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