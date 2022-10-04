Англійський нападник Родел Річардс продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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22-річний футболіст уклав з командою Віктора Скрипника контракт терміном на 3 роки. У полтавському клубі він виступатиме під номером 89.

Нагадаємо, Річардс – вихованець Тоттенхема. У системі "шпор" перебував з 2017 року, виступаючи за юнацькі колективи лондонців від U-18 до U-23. Взимку 2022 року він вже приїжджав на перегляд у Ворсклу, але через напад росіян так і не приєднався до української команди. В липні перейшов у болгарський Хебар, за який так і не зіграв жодного поєдинку, покинувши його 10 вересня у статусі вільного агента.

Дебютувати за полтавців Річардс зможе вже 8-го жовтня у матчі 6-го туру чемпіонату України проти Чорноморця.

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