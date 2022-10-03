Минай підписав контракт із нападником Юрієм Коломойцем, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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Терміни та умови контракту не повідомляються. Це вже другий захід форварда у закарпатську команду – 32-річний футболіст уклав з Минаєм угоду 2 лютого 2022 року, але через військову агресію Росії так і не дебютував за колектив Володимира Шарана.

Нагадаємо, Коломоєць – вихованець Кривбаса, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Нафтовик, криворізький Гірник, Олександрію (де виступав під керівництвом Шарана), Ворсклу (двічі), угорський МТК, естонську Левадію, таджицький Істіклол, Волинь та Полісся. Загалом, в активі Юрія 86 матчів в УПЛ (20 голів та 6 асистів) та 89 ігор у Першій лізі (12 м'ячів та 11 результативних передач). Коломоєць також провів 1 матч за національну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Головний тренер Миная Володимир Шаран напередодні анонсував підписання нападника, натякнувши, що той може замінити Євгена Селезньова, який наразі не готовий до матчів УПЛ. "Чому Селезньов не потрапив у заявку на гру з Динамо? Він зараз просто не готовий. Фізична форма? Так. Сподіваюсь Коломоєць допоможе реалізувати ці моменти, які у нас виникають", – сказав Шаран у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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