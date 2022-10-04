Английский нападающий Родел Ричардс продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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22-летний футболист заключил с командой Виктора Скрипника контракт сроком на 3 года. В полтавском клубе он будет выступать под номером 89.

Напомним, Ричардс – воспитанник Тоттенхэма. В системе "шпор" находился с 2017 года, выступая за юношеские коллективы лондонцев от U-18 до U-23. Зимой 2022 года он уже приезжал на просмотр в Ворсклу, но из-за нападения россиян так и не присоединился к украинской команде. В июле перешел в болгарский Хебар, за который так и не сыграл ни одного поединка, оставив его 10 сентября в статусе свободного агента.

Дебютировать за полтавчан Ричардс сможет уже 8 октября в матче 6-го тура чемпионата Украины против Черноморца.

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