Ворскла може підписати бразильського захисника Лукаса Раміреса, який перебував у полтавському клубі під час зимових зборів, повідомляє ТаТоТаке.

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Центрбек справив хороше враження на тренерський штаб Віктора Скрипника, який награвав Раміреса в парі з Чеснаковим. Є і можливий трансфер "на вихід" – Таулянт Сефері. Албанця, який є найкращим бомбардиром Ворскли у цьому сезоні, продадуть, аби покращити зарплатну відомість та закрити усі спірні питання з гравцем та його агентом.

Зауважимо, що Рамірес зіграв 1 матч за Жувентуде. Transfermarkt оцінює бразильця в 100 тисяч євро.

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