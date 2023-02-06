Ворскла готує трансфер легіонера – полтавці попрощаються з найкращим голеадором
На полтавську команду можуть очікувати чималі зміни найближчим часом.
Ворскла може підписати бразильського захисника Лукаса Раміреса, який перебував у полтавському клубі під час зимових зборів, повідомляє ТаТоТаке.
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Центрбек справив хороше враження на тренерський штаб Віктора Скрипника, який награвав Раміреса в парі з Чеснаковим. Є і можливий трансфер "на вихід" – Таулянт Сефері. Албанця, який є найкращим бомбардиром Ворскли у цьому сезоні, продадуть, аби покращити зарплатну відомість та закрити усі спірні питання з гравцем та його агентом.
Зауважимо, що Рамірес зіграв 1 матч за Жувентуде. Transfermarkt оцінює бразильця в 100 тисяч євро.
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