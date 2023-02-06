Коментатор Віктор Вацко розповів про плани національної збірної України щодо підготовки до матчів відбору на Євро-2024.

"Збірна України проведе контрольний матч 23 березня. Матч заплановано. Знаєте, з ким? З Брентфордом. Знаєте, хто домовлявся? Олександр Васильович Петраков.

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Пам’ятаєте, у серпні минулого року було дуже багато фотографій, що він полетів в Англію та був на матчі з Брентфордом? Розповідав, що дружить з головним тренером Томасом Франком", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Додамо, що вже 26 березня збірна України має зіграти з Англією перший поєдинок відбору до чемпіонату Європи 2024. Цікаво, що "синьо-жовті" досі не мають головного тренера після відходу Олександра Петракова.

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