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Максимов назвав головну проблему нинішньої Ворскли

14:20 143 Читать на русском
Максимов назвав головну проблему нинішньої Ворскли
Юрій Максимов / ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поскаржився на коротку лаву запасних, яка не дозволяє його команді досягати потрібних результатів.

74’ Дмитро Топалов
 
Наджееб Якубу 59’
Ігор Пердута 90+4’
59’ Наджееб Якубу
74’ Дмитро Топалов
90+4’ Ігор Пердута

"Ми вже у другому матчі поспіль ведемо 1:0, та не можемо зберегти переможний рахунок. Перестаємо грати, сідаємо назад. У грі з Маріуполем мали кращий вигляд у порівнянні з поєдинком проти Львова.

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Потрібно, щоб футболісти відновилися, бо у нас не така довга лава запасних, а тут ще пішли травми, картки… Це, мабуть, наша найголовніша на сьогодні проблема. У нас обойма з футболістів, лише 13-14 з яких відповідають рівню основного складу, а їх має бути 25", – цитує Максимова офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру полтавці не зуміли втримати перемогу над Маріуполем і розписали бойову нічию 1:1. Як наслідок, Ворскла з 23-ма пунктами посідає десяту сходинку, підопічні Олександра Бабича набрали 27 очок і залишились восьмими.

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Теги
Львів Львів Маріуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Юрій Максимов Юрій Максимов
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