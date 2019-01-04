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Ворскла дізналась імена спаринг-партнерів на зимових зборах

22:06 57 Читать на русском
Ворскла дізналась імена спаринг-партнерів на зимових зборах
Ворскла дізналась імена спаринг-партнерів на зимових зборах / Фото ФК Ворскла

В рамках першого етапу зимових зборів у турецькій Анталії Ворскла проведе 4 товариські зустрічі.

14 січня гравці полтавської Ворскли разом із тренерським штабом та персоналом вирушать в Анталію, де відбуватиметься перший етап підготовки до весняної частини сезону.

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16 січня, підопічні Сачка зіграють з чемпіоном Румунії – Клужем. На 19-е число запланований ще один спаринг з румунською командою – Університатя, повідомляє Команда 1.

23 січня полтавці, можливо, проведуть матч з ще одним чемпіоном своєї країни – Пахтакором з Узбекистану, а 27-го числа вони зіграють з сербським клубом Младость (шосте місце в таблиці). Цікаво, що кольори сербів в даний момент захищає колишній півзахисник Ворскли – Йован Маркоскі.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Ворскла посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок.

Динамо проведе 5-6 спарингів у рамках підготовки до Олімпіакоса – відомий графік киян під час зимових зборів

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Ворскла Ворскла ЧФР Клуж ЧФР Клуж Універсітатя Крайова Універсітатя Крайова Зимові збори Младость (Л) Младость (Л)
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