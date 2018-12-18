Динамо проведе 5-6 спарингів у рамках підготовки до Олімпіакоса – відомий графік киян під час зимових зборів

Після поразки від Яблонця у Лізі Європи гравці Динамо пішли у відпустку, яка триватиме майже місяць.

Відпустка киян триватиме до 10 січня включно. Після цього футболісти зберуться в Києві на традиційний медичний огляд, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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13 сiчня Динамо відправиться на перший з двох запланованих міжсезонних зборів, який пройде іспанській Марбельї. Цей етап підготовки до другої частини сезону триватиме два тижні. Тренерським штабом заплановано проведення не менше трьох товариських матчів.

26 січня команда повернеться в Київ на кілька днів відпочинку, а 30-го повернуться в Марбелью, де продовжать підготовку. Збори триватимуть до 12 лютого, після чого команда відразу з іспанії вирушить в грецький Пірей, де 14 лютого проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з місцевим Олімпіакосом.

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