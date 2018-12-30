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"Таких хлопців не вистачає нинішній команді", – Чеснаков назвав найкращих легіонерів в історії Ворскли

12:45 359 Читать на русском
"Таких хлопців не вистачає нинішній команді", – Чеснаков назвав найкращих легіонерів в історії Ворскли
Володимир Чеснаков / фото із соцмереж

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков розповів про те, як в команді адаптуються гравці з інших країн.

"У Ворсклі хороший підбір футболістів. З мого боку некоректно давати оцінку виступам партнерів по команді, для цього є тренер, експерти, вболівальники.

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Легыонери? З хлопцями проблем немає. Тим більше, перед кожним тренуванням вони говорять по три нових слова на нашою мовою. Вчаться. Наприклад, у Коне голос такий басовитий, смішно виходить. Артур взагалі найбільш комунікабельний серед іноземців.

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Найкращий легіонер в історії Ворскли? Не буду розставляти по місцях, але вважаю, це Арменд Даллку, Йован Маркоскі, Філіп Деспотовскі, Денис Главіна, Адіс Яховіч, таких хлопців не вистачає нинішній команді. Адже вони не тільки класні футболісти, а й хороші люди", – цитує Чеснакова Команда 1.

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