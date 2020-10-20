Ворскла та Шахтар зіграють в Олександрії / ФК Шахтар

У зв'язку з карантинними обмеженнями (Полтава входить у червону зону), дирекція УПЛ заборонила проведення поєдинку Ворскла – Шахтар на стадіоні імені Бутовського.

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Наразі сторони узгоджують організаційні питання. Втім, точно відомо, що поєдинок пройде в Олександрії на КСК Ніка. Гра розпочнеться 24 жовтня о 14:00, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Зустріч відбудеться за порожніх трибун та буде транслюватися на телеканалі "Футбол 1". Молодіжні та юнацькі команди зіграють у Нижніх Млинах, неподалік Полтави.

До слова, команда Юрія Максимова наразі випереджає підопічних Каштру на 2 очки.

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