Ворскла и Шахтер сыграют в Александрии / ФК Шахтер

В связи с карантинными ограничениями (Полтава входит в красную зону), дирекция УПЛ запретила проведение поединка Ворскла – Шахтер на стадионе имени Бутовского.

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Сейчас стороны согласовывают организационные вопросы. Впрочем, точно известно, что поединок пройдет в Александрии на КСК Ника. Игра начнется 24 октября в 14:00, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Встреча состоится при пустых трибунах и будет транслироваться на телеканале "Футбол 1". Молодежные и юношеские команды сыграют в Нижних Млинах, недалеко от Полтавы.

К слову, команда Юрия Максимова пока опережает подопечных Каштру на 2 очка.

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