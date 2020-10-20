Ворскла – Шахтар: центральний поєдинок 7 туру УПЛ перенесуть в інше місто, – журналіст
Матч 7 туру Прем'єр-ліги між Ворсклою та Шахтарем, найімовірніше, пройде в Олександрії.
Полтавська Ворскла не зможе прийняти "гірників" на стадіоні імені Бутовського. Справа в тому, що Полтава увійшла в червону карантинну зону. Матч другої та третьої команд УПЛ пройде в Олександрії на КСК Ніка. Про це повідомив журналіст Олег Ящук в Instagram.
Реал – Шахтар: "гірники" вирушили до Мадрида на матч Ліги чемпіонів практично без усіх лідерів
Офіційно про перенесення матчу з Полтави наразі не повідомляється. Поєдинок Ворскла – Шахтар запланований на суботу, 24 жовтня. Перед цим, 21 числа, "гірники" зіграють з Реалом у Лізі чемпіонів.
До слова, команда Юрія Максимова наразі випереджає підопічних Каштру на 2 очки.
Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин