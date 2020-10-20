Полтавська Ворскла не зможе прийняти "гірників" на стадіоні імені Бутовського. Справа в тому, що Полтава увійшла в червону карантинну зону. Матч другої та третьої команд УПЛ пройде в Олександрії на КСК Ніка. Про це повідомив журналіст Олег Ящук в Instagram.

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Офіційно про перенесення матчу з Полтави наразі не повідомляється. Поєдинок Ворскла – Шахтар запланований на суботу, 24 жовтня. Перед цим, 21 числа, "гірники" зіграють з Реалом у Лізі чемпіонів.

До слова, команда Юрія Максимова наразі випереджає підопічних Каштру на 2 очки.

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