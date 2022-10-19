В рамках 8-го туру УПЛ Ворскла зіграє з Рухом, СК Дніпро-1 зустрінеться з Інгульцем, а Металіст 1925 – з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Рух

Ворскла під керівництвом Віктора Скрипника жахливо розпочала сезон, одразу ж вилетівши з єврокубів і не здобувши жодної перемоги в перших чотирьох турах УПЛ – і це при зручному календарі. Потім полтавці здобули дві непрості перемоги (над Інгульцем і Чорноморцем), з що отримали стримані комплімпенти. Можна було навіть подумати, що Фортуна просто почала віддавати "зелено-білим" борги, адже за очікуваними голами та очками команда перебувала в топ-3.

Втім, поразки від Металіста (2:3) на вихідних повернула Ворсклу на грішну землю. Перебування на 10-й позиції виглядає цілком заслуженим, враховуючи шалену настабільність колективу – підопічні Віктора Скрипника раз за разом провалюють ігрові відрізки по 30-40 хвилин. Провалюють за всіма показниками. До того ж, "зелено-білі" допускають супергрубі індивідуальні помилки – і навіть Різник втратив колишню впевненість.

Все це дозволяє Руху сподіватись на успіх в зустрічі з Ворсклою. Він надзвичайно потрібен львів'янам, адже команда йде на 13-й позиції всього у двох очках від дна. Щоправда, і календар у "жовто-чорних" був непростим – підопічні Леоніда Кучука за сім матчів встигли зіграти з Шахтарем, Динамо, Зорею й СК Дніпром-1. Та і нинішні Металіст з Вересом йдуть у топ-6.

Рух сильно критикують за ігровий стиль. "Народна оборона Львова" абсолютно не вміє й не хоче. Довгий час колектив майже нічого не створював, але на контратаках він залишається дуже небезпечним – Зорю розірвали на них із рахунком 3:1. Взагалі, при грі другим номером "жовто-чорні" створюють достатню кількість моментів – настільки достатню, що за очікуваними очками Рух мав би йти аж на п'ятій позиції.

Навіть у поєдинку з Динамо львів'яни могли забивати, а з СК Дніпром-1 нічийних рахунок 2:2 тримався до останніх секунд. Слабенький захист тягне підопічних Леоніда Кучука на дно, але за зручних умов Рух може шокувати будь-кого.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Роман, Слюсар (Рух)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Скляр – Олійник, Юрченко, Сефері – Марлісон, Степанюк

Рух: Паньків – Слюбик, Холод, Дідик, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла класно працює без м'яча, демонструючи дуже високу інтенсивність пресингу та єдиноборств. Втім, поєдинок Руха проти Зорі показав, що без якісної конвертації позиційних атак у моменти подібний футбол нічого не дасть. Між тим, полтавці дуже часто втрачають контроль над грою й наражаються на гострі контратаки.

Львів'яни повинні скористатись цією слабкістю. На голи в обидва ворота точно можна сподіватись. Тим не менш, бодай один тайм Ворскла завжди проводить якісно, та і загалом певний запас міцності у полтавців залишається – доказом є поєдинок з Чорноморцем. Саме тому ми поставимо на результативну нічию.

СК Дніпро-1 – Інгулець

Якщо в матчі Руха й Ворскли є відчутна спортивна інтрига, то у поєдинку СК Дніпра-1 з Інгульцем все значно простіше. Лідер чемпіонату зустрічається з майже безнадійним аутсайдерів. Дніпровцям вже зараз вішають золоті медалі на шию, адже календар у них дуже зручний, та і за більшістю статистичних показників "спортклубівці" лідирують.

Все це не в останню чергу стало можливим завдяки непоганим легіонерам. В умовах загострення ситуації з ракетними обстрілами України більшість іноземців відмовляється їхати далі Ужгорода, однак тут петровцям не пощастило – матч проти "жовто-чорних" пройде саме тут. Саме тому практично ніхто не сумнівається у перемозі підопічних Олександра Кучера.

Проблемою для фаворита міг би стати славнозвісний пресинг Інгульця. Поєдинки проти Вадуца в Лізі конференцій показали, що СК Дніпро-1 має певні проблеми під злагодженим та інтенсивним тиском – втім, команді Сергія Литвиненка критично бракує класу. "Козаки" стараються, але у них досі немає жодної перемоги. Команда недобрала три очки, однак навіть у таблиці очікуваних показників вона тримається третьою з кінця.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пуріта, Лучкевич (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Інгулець

СК Дніпро-1: Валеф – Адам'юк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Рубчинський, Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Амаш – Довбик

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Ченбай, Павлов, Саків – Кухарук, Кучеренко – Сидоренко, Запорожець, Одарюк – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Тут і думати нічого. СК Дніпро-1 може відібрати очки лише сам у себе. Інгулець, звісно, буде старатись, однак сили занадто нерівні. Підопічні Олександра Кучера повинні здобути впевнену перемогу – а за будь-якого іншого результату "спортклубівцям" краще забути про чемпіонство.

Металіст 1925 – Минай

Металіст 1925, як і завжди, намагається демонструвати осмислений атакувальний футбол. Втім, через масштабну перебудову команди та проблеми з організацією гри без м'яча харків'янам не вдається демонструвати стабільні результати – хороші матчі чергуютья з поганими, класні результати змінюються невдалими. Доволі типова картина для середнячка.

Щоправда, результати були б значно гіршими, якби не прекрасна робота голкіпера Мозіля. Оборона Металіста 1925 є найгіршою в УПЛ – суперники награли аж на 13,25 очікуваних голів у ворота "жовто-синіх", однак забили тільки 7. Якби не воротар, то харків'яни трималися б на передостанній позиції в турнірній таблиці. Вічно рятувати Мозіль не зможе, тож Валерію Кривенцову терміново треба вносити якісь корективи у гру.

У його підопічних дуже неприємний опонент. Минай намається грати у футбол класничної Олександрії – що й не дивно, коли головним тренером є Володимир Шаран. "Лисиці" ставлять на міцний оборонний блок і намагаються швидко тікати в контратаки через довгі закидання. Це дозволило зачепитись за очки з Вересом і Кривбасом, а Інгулець вдалося переграти.

Навіть Динамо мало проблеми з Минаєм. Проти закарпатців грати дуже непросто. Підопічним Володмира Шарана не вистачає міцності й чіпкості в опорній зоні та при обороні на власній третині, що вилилось у 4-матчеву безвиграшну серію, однак навіть за таких умов команда йде дев'яткою за очікуваними очками. Словом, Металісту 1925 сьогодні доведеться викластись на повну – і навіть це не гарантує успішного результату.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рудавський (Металіст 1925; під питанням)

Дискваліфіковані: Мартинюк (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Минай

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Безуглий, Шершень – Кравченко – Русин, Вачіберадзе, Габелок, Ременюк – Борячук

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Найбільш важкий для прогнозування матч. Букмекери віддають перевагу Металісту 1925, однак нам здається, що явного фаворита у парі немає. Харків'яни сильніші в атаці, але оборона краща у закарпатців. Стабільності "жовто-синім" не вистачає, однак це компенсується певним кадровим дисбалансом "лисиць".

Хто переможе? Можливо, і ніхто. В поєдинках між такими суперниками нічия здається цілком вірогідною. На неї і поставимо.

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