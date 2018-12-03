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Ворскла – Олександрія: матч відвідали 95 вболівальників

21:50 210 Читать на русском
Ворскла – Олександрія: матч відвідали 95 вболівальників
Ворскла – Олександрія: матч відвідало 95 вболівальників

На матчі 17 туру УПЛ між Ворсклою та Олександрією було дуже мало глядачів.

За даними офіційного сайту Української Прем’єр-ліги, матч 17 туру чемпіонату України між Ворсклою та Олександрією відвідали лише 95 вболівальників.

Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зауважимо, що матч проходив у Полтаві, а температура повітря була -6 градусів. До слова, цей матч став найменш відвідуваним у 17 турі УПЛ.

Нагадаємо, Олександрія мінімально перемогла Ворсклу (1:0) та зберегла за собою другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи у активі 36 очок. Ворскла – п’ята з 24 балами.

Україна17 тур

Ворскла - Олександрія: Понеділок 03 грудня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Олександрія
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Ворскла Ворскла Олександрія Олександрія Ворскла - Олександрія
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