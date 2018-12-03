Олександрія в гостях обіграла Ворсклу та відірвалась від Динамо

В матчі 17 туру УПЛ Олександрія змогла перемогти Ворсклу та відірватись від Динамо в боротьбі за другу позицію.

Чемпіонат України 2018/19, 17 тур

Ворскла – Олександрія – 0:1

Гол: Ковалець, 4

Ворскла почала атакувати з самого початку матчу, проте перший же контрвипад олександрійців став фатальним. Звичайний пас на Ковальця в середині поля не віщував ніякої небезпеки, проте Кирило без перешкод наблизився до штрафного і пробив точно під дальню стійку. Після цього Олександрія організувала грамотний захист і не давала створити моменти біля воріт Паньківа, до того ж організовуючи більш підготовані атаки на ворота Шуста. Однак в першому таймі забити більше нікому так і не вдалось.

Другий тайм уже був за Ворсклою, яка трохи перебудувалась в перерві і стала більш наполегливо атакувати. Класний момент впустив Сапай, який після подачі з кутового та рикошету міг забити, проте з 5 метрів не влучив у ближній кут. Проте Олександрія рідко так помилялась в захисті і втримала перемогу над полтавчанами.

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 36 очок і продовжує йти другою, попри будь-який результат сьогоднішнього матчу Динамо. Ворскла ж 24 пунктами лишається на 5 сходинці.