Подавляющее большинство украинских клубов сыграли один матч в новом сезоне, а Ворскла сегодня проведет уже третий поединок за неделю. Соперником вновь будет КуПС – в Финляндии полтавчане расписали с этим коллективом боевую ничью, пропустив на последних секундах. Правда, те последние секунды должны были наступить на две минуты раньше (арбитр добавил только 4 минуты, а играли 6), однако в целом счет выглядел справедливо. Украинская команда не доминировала, а встреча была равной.

"С КуПСом все надо начинать с нуля": капитан Ворсклы рассказал, что помешало удержать победу в матче Лиги конференций

Ту неудачу можно списать и на первый матч в сезоне, и на искусственный газон, и на сложные погодные условия, и на арбитраж, но факт остается фактом – с КуПСом придется начинать все заново. Это раньше счёт 2:2 на выезде считался успешным для гостей, а теперь правила выездного гола нет. С другой стороны, у финнов сегодня уже не будет тех преимуществ, которые они имели дома. В Полтаве трава натуральная (хотя её качество оставляет желать лучшего), дождя не прогнозируют, а подопечные Юрия Максимова постепенно набирают форму.

Главным преимуществом "зелёно-белых" в этой встрече остается класс. Разница между уровнем ворсклян и финнов не столь велика, как ожидалось, но она все равно заметна – КуПС с соперниками уровня СК Днепр-1 играет в лучшем случае два-три раза в год, а про равные битвы с наими грандами этот коллектив не может и мечтать . Команде Симо Валакари не хватает кадрового разнообразия и качественных центрхавов, а на флангах обороны полтавчане убегали от защитников, как на велосипеде. Да и футболистов с опытом еврокубков в составе "канареек" нет. Ворскла даже в чемпионате часто встречает крепких оппонентов.

Главным тактическим преимуществом ворсклян выглядит игра на флангах, где круто выглядят Якубу, Кане и Пердута. Они регулярно врываются в штрафную благодаря высокой скорости и технике, причем африканская парочка обнаруживает склонность к нетривиальным решениям. Именно Кане создал первый гол "зелёно-белых" в Куопио, прорвавшись по левому флангу и пробив мимо голкипера в почти безвыходной ситуации.

Плюсом можно назвать схему оппонентов Ворсклы. И КуПС, и СК Днепр-1 решили сыграть против полтавчан с тремя защитниками – и сегодня финны не должны отойти от этой модели. Юрий Максимов тоже выбирает этот вариант, поэтому на тактические неожиданности ожидать не стоит.

Минусом Ворсклы является игра в обороне. В двух первых матчах в сезоне Ворскла расписала две ничьи, ведя в счёте – причём от СК Днепр-1 команда пропустила два гола, играя в большинстве (один из них пришёл из офсайда, но ошибок в пользу полтавчан тоже хватало). При пропущенных голах больше всего вопросов вызвала опорная зона, где у соперников возникало слишком много свободного пространства, а также центр обороны – защитников очень просто обыгрывали на дриблинге. Кроме того, не очень убедительно "зелёно-белые" выглядели под интенсивным прессингом, но финны в этом аспекте гораздо слабее СК Днепр-1.

В целом, Ворскла была нестабильна в течение первых двух матчей. В Куопио был ужасный старт, возвращение инициативы в середине первого тайма, равная игра на протяжении большей части второго и, нервное окончание. В УПЛ же команда шикарно провела первые 30 минут и доминировала в конце встречи, но между этими отрезками продолжалась равная борьба на встречных курсах (и это при игре в большинстве).

У КуПСа есть преимущество в игровом тонусе – в чемпионате сыграли уже 13 туров, а свой последний матч в нем финны провели на день раньше ворсклян (минимально победили Ильвес). При этом Симо Валакари организовал масштабную ротацию, в то время как Юрий Максимов на поединок против СК Днепр1 сменил всего одного футболиста.

Проблемой "канареек" является слабая игра на выезде в еврокубках – в предыдущем раунде они сгорели армянскому Ноа со счетом 0:1 (при домашней победе 5:0), а год назад КуПС проиграл на выезде Мольде (0:5) и Клужу (1:3). Без своего искусственного газона этот коллектив не такой уж и крутой.

Кадровая ситуация

Ни травмированных, ни дисквалифицированных в составе обеих команд нет. Симо Валакари, очевидно, выставит тот же состав, что и в первой встрече – не просто же так он позволил сыграть с Ильвесом куче резервистов.

То же самое касается Ворсклы, где единственной дискуссионной позицией является место центрбэка – в Куопио в старте вышел Бондаренко, а с СК Днепр-1 сыграл Тамм. Убедительнее действовал эстонец, который не только сильнее выглядел в борьбе, но и протягивал мяч вперёд на дриблинге.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – КуПС

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Тилль, Кане – Степанюк

КуПС: Крейдл – Тойвомяки, Хамаляйнен, Томас – Узочукву, Себбан, Попович, Карильо – Аджей-Боатенг, Ниссиля – Удо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла, при всех своих проблемах, должна побеждать КуПС. В этом убеждены и букмекеры, и эксперты. Сегодня против "канареек" играет слишком много факторов – нет искусственного газона, соперник уже набрал хоть какой-то тонус, на выезде финны играют ужасно, а их фланги обороны не способны сдержать латералей соперника. Впрочем, не стоит ожидать какого-то жёсткого избиения.

Как показал матч в Куопио, "желто-чёрные" по своему уровню соответствуют середнякам УПЛ, а в плане качества обороны и центральной линии обе команды примерно равны. Сегодня, вероятнее всего, будет большое количество борьбы и нервов – не станет неожиданностью даже гол в ворота Ризныка. Впрочем, Ворскла в первых двух турах доказала способность создавать больше качественных моментов и конвертировать их в голы. КуПС выглядит опасно только на стандартах и ​​в контратаках, но позиционное наступление финнов в основном завершается дальними ударами и авантюрными решениями. Полтавчане в этом аспекте значительно интереснее.

Учитывая вышеуказанные факторы, стоит поставить на проход Ворсклы. Таких соперников "зелёно-белые" точно должны бить – иначе зачем вообще выходить в еврокубки?

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций