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Ворскла – Карабах: післяматчева прес-конференція Василя Сачка

00:55 49 Читать на русском
Ворскла – Карабах: післяматчева прес-конференція Василя Сачка
Василь Сачко / Фото: соцмережі

Наставник полтавської Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від поєдинку 4 туру Ліги Європи проти Карабаха.

"Припустилися помилки, самі собі привезли образливий безглуздий гол. Таке було враження, що швидкі і технічні футболісти швидше пристосувалися до поля. Треба віддати належне супернику, команда швидка, технічна.

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Помилка якраз і призвела до взяття воріт з пустого місці, де спокійно можна було розпорядитися, були варіанти воротареві відкотити, розвернутися, в аут вибити, на кутовий, що завгодно, але тільки не те, що вийшло.

У другому таймі Карабах закрився, грав грамотно. Ми не зуміли подолати оборону суперника. Було декілька моментів при стандартних положеннях, але не змогли їх реалізувати.

Про Артура нічого зараз не говоритиму. На емоціях можна багато чого наговорити, ми з ним розберемо цю ситуацію. В нього чудова ліва нога, може обіграти, технічний, але таких помилок у Лізі Європи робити не можна.

Ви зрозумійте, ми налаштовували команду, просили грати більш агресивно. Нас підводив брак в простих ситуаціях. Там де просто потрібно розпорядитися м'ячем, ми на рівному місці його втрачали.

У другому таймі у нас виходив контроль м'яча, але не виходили кінцеві передачі, не вистачало сміливості у штрафний. Потрібно було проявити індивідуальну майстерність, десь взяти гру на себе, наносити удари. Були спроби, але знову ж таки – Карабах дуже хороша команда", – сказав Сачко у ефірі телеканалу "Футбол 2".

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Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Карабах
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Ворскла - Карабах
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