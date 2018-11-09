Ворскла – Карабах: послематчевая пресс-конференция Василия Сачко

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями от поединка 4 тура Лиги Европы против Карабаха.

"Допустили ошибки, сами себе привезли оскорбительный нелепый гол. Такое было впечатление, что быстрые и техничные футболисты быстрее приспособились к полю. Надо отдать должное сопернику, команда быстрая, техничная.

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Ошибка как раз и привела к взятию ворот на пустом месте, где спокойно можно было распорядиться мячом, были варианты вратарю откатить, развернуться, в аут выбить на угловой, что угодно, но только не то, что получилось.

Во втором тайме Карабах закрылся, играл грамотно. Мы не сумели преодолеть оборону соперника. Было несколько моментов при стандартных положениях, но не смогли их реализовать.

Об Артуре ничего говорить сейчас не буду. На эмоциях можно многое наговорить, мы с ним разберем эту ситуацию. У него замечательная левая нога, может обыграть, технический, но таких ошибок в Лиге Европы делать нельзя.

Вы поймите, мы настраивали команду, просили играть более агрессивно. Нас подводил брак в простых ситуациях. Там где просто нужно распорядиться мячом, мы на ровном месте его теряли.

Во втором тайме у нас получался контроль мяча, но не выходили конечные передачи, не хватало смелости в штрафной. Нужно было проявить индивидуальное мастерство, где-то взять игру на себя, наносить удары. Были попытки, но опять же – Карабах очень хорошая команда", – сказал Сачко в эфире телеканала "Футбол 2".

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