Ворскла — Чорноморець – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В рамках 31-го туру УПЛ Ворскла на власному полі поступилась Чорноморцю. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Одесити відкрили рахунок у середині першого тайму. Олександр Голіков після стрімкого проходу прострілив у центр штрафного майданчика і Володимир Коваль в один дотик переправив круглого у сітку воріт.

Другий тайм активніше розпочала Ворскла і після кількох напівмоментів їй нарешті вдалось зрівняти рахунок: чудовий навіс у штрафний майданчик Ігоря Пердути головою у лівий кут замкнув Юрій Коломоєць. Після забитого голу "зелено-білі" не зупинились, а намагались розвинути свій успіх. Однак нарвались на контратаку, яка закінчилась взяттям їхніх воріт: на 63-й хвилині Дмитро Рижук відпасував на Володимира Танчика і той, взявши ініціативу на себе, обійшов половину захисту суперника і з центру штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

Десна — Арсенал-Київ – 1:0 – відео голів та огляд матчу

Через п’ять хвилин арбітр матчу показав другу жовту картку капітану Ворскли Володимиру Чеснакову за фол в атаці і залишив "зелено-білих" у меншості.

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 28 очок і піднявся на одинадцяту сходинку, Ворскла з 41 пунктом залишилась на сьомому місці.