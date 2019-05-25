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Ворскла — Чорноморець – 1:2 – відео голів та огляд матчу

25 травня 21:18 103 Читать на русском
Ворскла — Чорноморець – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Чорноморець / Фото ФК Ворскла

 В рамках 31-го туру УПЛ Ворскла на власному полі поступилась Чорноморцю. Дивіться відео голів та огляд матчу.

54’ Юрій Коломоєць
68’ Володимир Чеснаков
 
Володимир Коваль 26’
Володимир Танчик 63’
26’ Володимир Коваль
54’ Юрій Коломоєць
63’ Володимир Танчик
68’ Володимир Чеснаков

Одесити відкрили рахунок у середині першого тайму. Олександр Голіков після стрімкого проходу прострілив у центр штрафного майданчика і Володимир Коваль в один дотик переправив круглого у сітку воріт.

Другий тайм активніше розпочала Ворскла і після кількох напівмоментів їй нарешті вдалось зрівняти рахунок: чудовий навіс у штрафний майданчик Ігоря Пердути головою у лівий кут замкнув Юрій Коломоєць. Після забитого голу "зелено-білі" не зупинились, а намагались розвинути свій успіх. Однак нарвались на контратаку, яка закінчилась взяттям їхніх воріт: на 63-й хвилині Дмитро Рижук відпасував на Володимира Танчика і той, взявши ініціативу на себе, обійшов половину захисту суперника і з центру штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

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Через п’ять хвилин арбітр матчу показав другу жовту картку капітану Ворскли Володимиру Чеснакову за фол в атаці і залишив "зелено-білих" у меншості.

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 28 очок і піднявся на одинадцяту сходинку, Ворскла з 41 пунктом залишилась на сьомому місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла - Чорноморець
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