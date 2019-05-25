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Ворскла – Черноморец – 1: 2 – видео голов и обзор матча

25 мая 21:18 89 Читати українською
Ворскла – Черноморец – 1: 2 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Черноморец / Фото ФК Ворскла

В рамках 31-го тура УПЛ Ворскла на своем поле уступила Черноморца. Смотрите видео голов и обзор матча.

54’ Юрий Коломоец
68’ Владимир Чеснаков
 
Володимир Коваль 26’
Владимир Танчик 63’
26’ Володимир Коваль
54’ Юрий Коломоец
63’ Владимир Танчик
68’ Владимир Чеснаков

Одесситы открыли счет в середине первого тайма. Александр Голиков после стремительного прохода прострелил в центр штрафной и Владимир Коваль в одно касание переправил круглого в сетку ворот.

Второй тайм активнее начала Ворскла и после нескольких полумоментов ей наконец удалось сравнять счет: великолепный навес в штрафную Игоря Пердуты головой в левый угол замкнул Юрий Коломоец. После забитого гола "зелено-белые» не остановились, а пытались развить свой успех. Однако нарвались на контратаку, которая закончилась взятием их ворот: на 63-й минуте Дмитрий Рыжук отпасовал на Владимира Танчика и тот, взяв инициативу на себя, обошел половину защиты соперника и из центра штрафной пробил в левый нижний угол ворот.

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Через пять минут арбитр матча показал вторую желтую карточку капитану Ворсклы Владимиру Чеснакову за фол в атаке и оставил "зелено-белых" в меньшинстве.

После этой победы Черноморец набрал 28 очков и поднялся на одиннадцатую строчку, Ворскла с 41 пунктом осталась на седьмом месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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