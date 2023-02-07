ФК Гонконг поступався команді Ресорсес Кепітал у 10-му турі чемпіонату. На 89-й хвилині господарі ще й у меншості залишилися, але не втрачали надії відігратися.

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Рятівний гол команда таки забила на 90+6-й хвилині. Голкіпер Фредді Тумер пішов на кутовий і опинився один у чужому воротарському майданчику. Саме туди відскочив м'яч, а кіпер, неначе справжній форвард, у падінні увігнав його в сітку!

Цей гол 30-річного англійського воротаря приніс Гонконгу нічию і підняв на 4 місце турнірної таблиці. Фредді Тумер, який забив рятівний гол, був визнаний найкращим гравцем матчу.

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