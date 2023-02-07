Автором результативного удару став нападник Хартса Стівен Хамфріс. У компенсований час господарі залишилися вдесятьох, а Данді Юнайтед побіг виривати нічию.

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Інша думка була у 25-річного Хамфріса, який на останніх секундах поставив ефектну крапку. Форвард підхопив м'яч на лінії власного штрафного, виграв силову боротьбу у двох суперників, протягнув до центрального кола і потужно пробив.

Голкіпер Данді Юнайтед, хоч і не надто далеко вийшов із воріт, проте врятувати свою команду не зумів. М'яч за фантастичною траєкторію влетів у сітку воріт. 3:1 – Хартс посідають третє місце в чемпіонаті Шотландії, Данді Юнайтед іде останнім.

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