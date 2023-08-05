Как стало известно "Футбол 24", к Давиду Фесюку проявляет интерес Валенсия, которая может в любой момент продать Гиорги Мамардашвили в АПЛ или Серию А.

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Фесюк, кроме чисто вратарских достоинств, хорошо играет ногами, что важно для испанского футбола, а еще свободно владеет испанским. Важнейший плюс – Давид уже проходил просмотр в Валенсии в 15-летнем возрасте. Но тогда только из-за бюрократических моментов не смог переехать в Испанию, хотя клуб хотел его оставить. С тех пор "летучие мыши" внимательно следили за Фесюком. Украинца готовы сразу сделать основным в юношеской команде и постепенно подпускать к основе.

Напомним, Давид перешел в Хайдук прошлым летом. Его контракт действует до 31 декабря 2024 года. Голкипер уже успел дебютировать за основную команду (в прошлом сезоне он провел 5 матчей за U-19, в которых пропустил 2 гола, а 3 матча отстоял "на ноль").

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