Банальний поєдинок команд U-23 Ріу Аве – Брага привернув увагу всього світу. Причина – 18-річний воротар Жоау Карвалью, який виступає за Брагу.

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Наприкінці гри португалець невдало прийняв м'яч у своєму штрафному, далеко відпустивши його від себе. Туніський нападник Аймен Бузіді пішов пресингувати воротаря, однак той проявив вражаючу холоднокровність. Спершу Карвалью на замасі ефектно прибрав суперника, поклавши його на газон. Гравець Ріу Аве підвівся і знову спробував відібрати м'яч, однак тепер зазнав справжнього фіаско.

Замість того, щоб зіграти надійно і вибити м'яч куди подалі, голкіпер Браги дотепно прокинув його поміж ніг нападнику господарів, після чого таки вибив на чужу половину поля. Відео холоднокровності Жоау Карвалью вже набрало кілька мільйонів переглядів. Чимало фанатів охрестили його трюки не інакше як найкращий дриблінг в історії футболу.

Цікаво, що цей епізод трапився на 89-й хвилині поєдинку за рахунку 2:1 на користь Браги. Матч так і завершився.

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