18 січня 22-річний талант провів перше тренування і разом із новими товаришами готувався до суботнього поєдинку проти Ліверпуля в АПЛ.

Мудрик провів перше тренування в Челсі – дебютний гол та ефектні дії українця

Відеокамери прес-служби "синіх" впіймали момент розмови Михайла з Рубеном Лофтусом-Чіком. Українець сказав: "Я тепер вільний". Англієць з усмішкою відповів: "Тепер ти вільний".

Ймовірно, ця розмова стосувалась Шахтаря, який не хотів відпускати Мудрика за менш ніж 100 мільйонів євро. Фанати у соцмережах навіть запускали флешмоб із хештегом #FreeMudryk.

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