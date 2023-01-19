Мудрик знайшов першого товариша в Челсі – кумедна розмова з натяком на Шахтар
Вінгер збірної України Михайло Мудрик мав першу нагоду активно поспілкуватись з новими одноклубниками.
18 січня 22-річний талант провів перше тренування і разом із новими товаришами готувався до суботнього поєдинку проти Ліверпуля в АПЛ.
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Відеокамери прес-служби "синіх" впіймали момент розмови Михайла з Рубеном Лофтусом-Чіком. Українець сказав: "Я тепер вільний". Англієць з усмішкою відповів: "Тепер ти вільний".
Ймовірно, ця розмова стосувалась Шахтаря, який не хотів відпускати Мудрика за менш ніж 100 мільйонів євро. Фанати у соцмережах навіть запускали флешмоб із хештегом #FreeMudryk.
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